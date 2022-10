Dopo due anni di stop forzato a causa delle limitazioni dovute alla Pandemia da Covid, torna a Belpasso la "Sagra del Ficodindia dell'Etna DOP", in programma presso la villa comunale, dal 14 al 16 ottobre. Una tre giorni di eventi, spettacoli e degustazioni per rendere omaggio al ficodindia, frutto tipico e largamente apprezzato non solo per il suo gusto così dolce e intenso, ma anche e soprattutto perché rappresenta l’emblema dell’economia circolare e della sostenibilità.

Degustazioni (tra cui quella del riso ai fichidindia a cura dell'Ist. Alberghiero di Nicolosi) show cooking, aziende, produttori locali, artigianato; un convegno a cura di EuroAgrumi sull’importanza delle proprietà del ficodindia; un laboratorio del gusto a cura dell’ONAV Catania sull’abbinamento del vino con il ficodindia e la mostarda; un’estemporanea di pittura e molto altro.