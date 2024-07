Sagra della Fragola a Maletto

Da venerdì 5 luglio a domenica 7 luglio 2024 appuntamento a Maletto (precisamente in via Umberto a partire dalle ore 19.00 di venerdì) per la 37esima edizione della 'Sagra della Fragola'.

Stand, cortei medievali, 'Miss baby fragolina 2024', concorso nazionale di bellezza 'La Venere dell'Etna', gruppi folkloristici itineranti, degustazioni, maccheronata, decorazione torte a cura di bambini, Radio Italia Dj Cugini di Campagna e tanto altro.