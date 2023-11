San Martino si avvicina, a Presa si fa festa con la cucina popolare in piazza

Tutto pronto al borgo di Presa, frazione di Piedimonte Etneo, per la quarta edizione dell'evento enogastronomico "San Martino a Presa", sabato 11 e domenica 12 novembre 2023. Nella suggestiva piazza del villaggio alle pendici dell'Etna in mostra i piatti tipici della tradizione autunnale del vulcano, preparati dalle sapienti mani delle famiglie del borgo. Protagonisti saranno "sua maestà" il macco di fave, con un gusto casareccio inimitabile da qualsiasi ristorante, le zuppe e altri sapori casarecci. Saranno gli stessi cittadini di Presa ad accogliere i visitatori, accompagnandoli in un viaggio genuino fatto di tradizione e senso d'appartenenza al borgo e al territorio dell'Etna. A promuovere l'evento le associazioni "Il Borgo di Presa" e "Pro Loco Presa", che negli ultimi anni hanno puntato nella rigenerazione del villaggio attraverso manifestazioni, iniziative culturali e volontariato. Durante l'evento "San Martino a Presa", la Cucina del Borgo in piazza e tour guidati alla scoperta del museo della civiltà contadina e della street art che ha rigenerato il paese. Il ricavato dell'evento viene devoluto alle azioni di rigenerazione e promozione sociale del borgo portate avanti dalle associazioni. Patrocinio del Comune di Piedimonte Etneo.

"Ci entusiasma vedere il nostro Borgo che rifiorisce e torna a vivere - spiegano i presidenti delle due associazioni, Antonio Vasta e Salvatore Catanzaro - grazie alla generosità dei volontari di Presa e delle famiglie. Stiamo costruendo un piccolo, grande, esempio di attaccamento al territorio basato sulla forza delle iniziative dal basso, non si tratta di semplici sagre. Riaccendendo la luce su Presa, allontaniamo lo spettro dello spopolamento e dell'abbandono che purtroppo minaccia tanti borghi siciliani". Ecco il programma e il menù di "San Martino a Presa": sabato 11 novembre, dalle ore 19, incontro con la Cucina del Borgo in piazza: specialità macco di fave, zuppe di legumi, pane e salsiccia con dolci casarecci, caldarroste e vino dell'Etna. In piazza anche il concerto della band etnea Vulkanica e il loro repertorio sicilian pop music. Domenica 12 novembre, dalle ore 12, ancora pranzo con la cucina del Borgo e la musica della band catanese Sventuras.