Al Palazzo della Cultura iniziativa di valorizzazione delle specie ittiche siciliane

Sabato 20 Maggio 2023, alle ore 10,30 presso il Palazzo della Cultura di Catania, l’assessore regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Luca Sammartino, e il direttore generale del dipartimento della pesca mediterranea, Alberto Pulizzi, presenteranno il progetto “Mangio Sicuro Mangio Siciliano”.

Interverranno Leda Morana, docente in scienza dell’alimentazione, e Angelo Scuderi, presidente Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Etnei; seguirà anche una degustazione di pesce azzurro.

L’iniziativa “Mangio sicuro mangio siciliano” è finalizzata alla diffusione di sane abitudini alimentari nella popolazione giovane e adulta, attraverso la promozione della cultura dei prodotti enogastronomici locali, tipici della dieta mediterranea. Attraverso percorsi didattico – educativi e formativi per alunni e insegnanti delle scuole medie e dei licei, si vuole promuovere l’educazione alimentare, favorire corrette scelte nutrizionali e sani stili di vita, per migliorare il benessere personale e rafforzare la prevenzione delle patologie legate all’alimentazione. I percorsi consentiranno di acquisire le nozioni di base per riconoscere gli alimenti, saper leggere correttamente le etichette e le tabelle nutrizionali e interpretare i messaggi pubblicitari, al fine di operare scelte consapevoli che possano premiare i prodotti locali, i valori della dieta mediterranea e delle tradizioni alimentari siciliane.

E’ stata realizzata - ed é già attiva - una campagna di informazione e sensibilizzazione sul consumo del pesce azzurro, particolarmente diffuso nel Mediterraneo, ricco di proteine, Omega 3, sali minerali e vitamine, finalizzata alla promozione del suo consumo soprattutto nei bambini e, in generale, all’introduzione del pesce fresco locale nelle loro abitudini alimentari.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://mangiosicuromangiosiciliano.it