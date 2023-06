Ad Aci Trezza ritorna la "Sagra del pesce spada"

È tutto pronto ad Aci Trezza per il week end dedicato all'edizione numero 32 della "Sagra del pesce spada". Già da stasera, venerdì 16 fino a domenica 18 giugno, dalle 20 in poi torneranno in azione le tradizionali quattro grandi griglie che sono pronte a cucinare migliaia di fettine di "spado". Il piatto sarà servito con un contorno di insalata ed accompagnato da un "panino di casa" e da un fresco bicchiere di vino bianco dell'Etna o da una bevanda. Anche in questa edizione, l'evento organizzato dalle Commissioni festeggiamenti San Giovanni Battista e Madonna della Buona Nuova, dalla Confraternita San Giovanni Battista e dall'Associazione Culturale "U pisci a mari" con il patrocinio del Comune di Acicastello, vedrà la presenza della mostra dell'artigianato locale coordinata dall' associazione culturale "Nuovi Eventi". In previsione del notevole afflusso di pubblico, gli organizzatori consigliano l'utilizzo dei parcheggi privati del "Lido dei Ciclopi", dell'hotel "Marina palace", di via Provinciale n° 5, delle aree pubbliche di sosta del porto nuovo e di piazza Marina, raccomandando di far afflusso ad Aci Trezza dal bivio sud (lato Catania).