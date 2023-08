Etna dal tramonto alle stelle a Monte Castellazzo

Indirizzo non disponibile

In occasione della notte di San Lorenzo, Sicilia Gaia organizza un trekking etneo, lungo il percorso che vi porterà ad ammirare il tramonto in prossimità di monte Castellazzo (2192 mt). Visiteremo il vecchio chalet dei fratelli Nicoloso, semi sepolto dalle lave del 1983.

Il percorso risale lungo la strada sterrata in uso dalla funivia dell'Etna, in parte sulle lave del 2001 e del 1983. Dopo il calar del sole faremo ritorno dallo stesso percorso a "La Cantoniera", dove ceneremo insieme con un menu’ fisso a base di pietanze tipiche (caserecci alla trapanese, polpetta al limone, salsiccia alla griglia, patate al forno, dolce della casa, acqua minerale e vino della casa) Disponibile menu vegetariano su richiesta. Dopo cena ci rilasseremo per osservare il cielo stellato.

Appuntamento ore 16.30 presso La Cantoniera (Rifugio Sapienza, Nicolosi). Trekking di livello medio facile 5 km a/r. Dislivello 250 m. Quota di partecipazione: solo trekking €15,00(include trekking guidato, assicurazione, assistenza). Trekking e cena € 35,00 (include trekking guidato, assicurazione, assistenza, cena completa* ad esclusione delle bevande). Quota bambini €20,00 (con menù bambini dai 4 ai 12 anni).

Prenotazione obbligatoria entro martedì 8 agosto su https://forms.gle/SUAgS9cr9cDCY9Dd8. Info 3928079089. N.b. il percorso è sconsigliato a soggetti cardiopatici o con problemi di deambulazione. Abbigliamento: scarponi da trekking, bastoncini (facoltativi), pantaloni da trekking, t-shirt, felpa e giacca a vento. Cosa portare con te: 1 litro e mezzo d’acqua, snack, 1 torcia.