Per chi vuole vivere un San Valentino non solamente romantico ma anche in musica l'appuntamento è martedì 14 febbraio 2023 allo Stark'c Cafè di Piazza Europa con la musica degli 'Effequinta', tribute band dei Modà. Per informazioni e prenotazioni telefonare ai numeri 095-373794 e 380-4787241.