Mercoledì 14 febbraio 2024, dalle ore 19.00 alle ore 22.00 appuntamento alla Cantina Palù con l'evento dal titolo 'San Valentino sushi e vino'. € 28,00 a persona per partecipare allo showcooking in collaborazione con Hiro Sushi. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3286773379.