Celebra il giorno degli innamorati con un'esperienza culinaria da sogno presso Villa Ester. Prenota un tavolo per la cena di San Valentino e lasciati conquistare dal ìmenu speciale e dalle incantevoli note della musica dal vivo per una serata indimenticabile. Per info e prenotazioni: Villa Ester:+39 3716160254 – 095 580490. Via Marco Polo, 12 Catania.