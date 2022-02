Sant'Agata 2022 - Il programma della festa

Orario non disponibile

Quest'anno, come noto, a causa delle restrizioni Covid-19 la festa di Sant'Agata non potrà essere quella di sempre. Secondo quanto riportato però sul sito del Comune di Catania nei giorni 3-4-5- febbraio 2022 dalle ore 8.00 alle ore 20.30 la Basilica della Cattedrale resterà aperta per accogliere i fedeli che vorranno partecipare alla Santa Messa.

Le Sante Messe saranno celebrate alle ore 8,30; 10,00; 11,30; 13,00; 16,00; 17,30; 19,00.

Secondo le norme sanitarie vigenti, in Cattedrale saranno ammessi i fedeli nel numero consentito con la mascherina ed il giusto distanziamento. Al termine di ogni celebrazione i fedeli che hanno partecipato alla Messa saranno invitati ad uscire per la necessaria sanificazione. Si procederà poi all’ingresso di quanti vorranno partecipare alla celebrazione successiva.

