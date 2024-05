Nell’esposizione di fine anno della Spéos, scuola di fotografia a Parigi, in programma il 22 e 23 maggio, quest’anno compare anche la festa di Sant’Agata. Il lavoro è frutto di una studentessa originaria di Acitrezza, Beatrice Litteri, che ha voluto in questo modo rendere omaggio e far conoscere, attraverso le sue foto, una festa religiosa tra le più importanti al mondo.

Gallery