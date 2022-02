DOMENICA 6 MARZO 2022 Sant’Agata e gli ordini monastici: l’antico giro interno della “Santuzza”. In occasione della giornata della guida turistica che si svolge il 21 Febbraio dì ogni anno, l’ Associazione Guide Turistiche di Catania, in collaborazione e con la consulenza e passione del prof. Salvatore Calogero propone un percorso cittadino alla scoperta dei vecchi e nuovi monasteri catanesi e della devozione degli ordini per la santuzza, patrona della città. La passeggiata, interamente a piedi, prevede il passaggio e la sosta in punti della città pre e post terremoto 1693 e intende raccontare l’arte e la storia attraverso le attività devozionali dei catanesi nel giorno dì Sant’Agata.

DETTAGLI EVENTO: ??Incontro e partenza da Piazza Duomo, Catania - h. 9:30 ??durata della visita guidata: 3 circa ??costo: €6,50 che andrà devoluto in beneficienza - compreso di visita guidata e wishpers - sistema di ricezione.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ai seguenti contatti: SCRIVENDO un sms o un whatsapp al: 3668708671, e-mail: guidect.eventi@gmail.com. Per la prenotazione occorrono: nome, cognome, numero dei partecipanti e recapito telefonico di un referente. L'attività sarà svolta seguendo e adottando tutte le misure cautelari previste dal regolamento precauzionale Covid-19. Ricordiamo di portare mascherina.