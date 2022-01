Sant’Agata, Fipe Confcommercio lancia l'iniziativa "Catania incontra la Santa”

In occasione della ricorrenza di Sant’Agata, nonostante i festeggiamenti quest’anno saranno sotto tono a causa della pandemia, la Fipe Confcommercio di Catania ha ideato un evento per non perdere il legame che la festa ha con la città e il settore della somministrazione e delle tradizioni culinarie. Gli imprenditori del mondo della ristorazione hanno il piacere di celebrare la patrona di Catania e condividere con i loro clienti uno dei momenti più sentiti per tutti i catanesi con “Catania incontra la Santa”, mostra fotografica itinerante presso i bar e ristoranti del centro storico. La mostra promossa da Fipe Ristoranti vedrà esposti dentro le attività gli scatti fotografici del fotografo Antonio Parrinello, istantanee e momenti che ricordano la processione e i momenti indelebili dei giorni della festa. “Abbiamo scelto di ospitare all’interno delle nostre attività la nostra Santa patrona - spiega Dario Pistorio presidente provinciale della Fipe Confcommercio - perché il legame tra la tradizione gastronomica e la festa di Sant’Agata hanno radici storiche. Oltre quaranta scatti potranno essere ammirati presso alcune attività che hanno scelto di aderire all’iniziativa”. L’evento che vede la collaborazione del comitato organizzatore della festa di Sant’Agata sarà presentato alla città Lunedì 31 alle ore 11:00 in piazza Duomo, alla presenza della presidente del Comitato per la Festa di Sant’Agata Mariella Gennarino, del presidente dei ristoratori della FIPE Giovanni Trimboli, del fotografo Antonio Parrinello, del presidente delle guide turistiche Giusy Belfiore e del presidente provinciale della FIPE Dario Pistorio.