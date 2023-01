Sant'Agata inedita - Le strade e le storie segrete

Sharing Sicily, guidati da Iorga Prato, propone un percorso poco noto tra i quartieri di Catania legati alla memoria di Sant'Agata, riproponendo anche sotto nuovi punti di vista monumenti già noti. Avremo modo di conoscere infatti edicole e tradizioni sfumate nella memoria cittadina. Il nostro percorso, una passeggiata facile, partirà dalla Marina, dove svetta la Fonte Lanaria nota per essere il punto legato alle vicende di Giorgio Maniace e dei cavalieri Goselmo e Gisliberto.

Da qui si incontreranno tracce della memoria della colata del 1669 che investì il territorio di Catania, senza distruggerla: la nostra meta, l'incantevole chiesetta di Sant'Agata alle Sciare occasionalmente aperta per Sharing Sicily.

I legami tra la santa e la sua città, vedremo, si fanno sempre più fitti nella rete delle storie popolari al punto da intrecciarsi con le comunità che vissero nei vicoli etnei: tra edicole e leggende ricorderemo anche quel primo miracolo, nel 252, che vide Agata protettrice dalle lave. Ma inesorabile è il parallelismo, in ciò, con Santa Maria delle Grazie il cui culto seguiremo in parte. Merita infine un punto di vista privilegiato l'area oggi fulcro della città e della sua patrona: in piazza Duomo scopriremo vicende poco note e segreti a volte inconfessabili che ci porteranno a svelare e sfatare miti sorti sulla Santa e su certi monumenti legati – dalla tradizione popolare – alla sua persona.

Meeting point alle ore 9:30 in Via Cardinale Dusmet 25 (davanti la "FONTANA DI SANT'AGATA). Posizione google maps: https://goo.gl/maps/cTjVh7Z8Lgnz6BHU8. Fine tour in Via Museo Biscari alle ore 12:45/13:00 circa. - distanza totale 3 km circa. Avremo l'apertura straordinaria per il nostro gruppo della chiesa di Sant'Agata alle Sciare, uno dei luoghi meno conosciuti che tuttavia racconta un grande miracolo legato alla Santa. Quota di partecipazione euro 12 a persona adulta - gratis sotto i 12 anni. Numero minimo 12 persone per attivare il percorso. Numero massimo 35 persone. Per prenotare messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto " Tour di Sant'Agata". 24 ore prima dell'evento riceverai un promemoria riepilogativo via whatsapp.