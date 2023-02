Sant'Agata inedita: le strade e le storie segrete

Sharing Sicily, guidati da Iorga Prato, propone un percorso poco noto tra i quartieri di Catania legati alla memoria di Sant'Agata, riproponendo anche sotto nuovi punti di vista monumenti già noti. Avrete modo di conoscere infatti edicole e tradizioni sfumate nella memoria cittadina. Il percorso, una passeggiata facile, partirà dalla Marina, dove svetta la Fonte Lanaria nota per essere il punto legato alle vicende di Giorgio Maniace e dei cavalieri Goselmo e Gisliberto.

Da qui si incontreranno tracce della memoria della colata del 1669 che investì il territorio di Catania, senza distruggerla: la meta principale, l'incantevole chiesetta di Sant'Agata alle Sciare occasionalmente aperta per Sharing Sicily.

I legami tra la santa e la sua città, vedremo, si fanno sempre più fitti nella rete delle storie popolari al punto da intrecciarsi con le comunità che vissero nei vicoli etnei: tra edicole e leggende verrà ricordato anche quel primo miracolo, nel 252, che vide Agata protettrice dalle lave.

Ma inesorabile è il parallelismo, in ciò, con Santa Maria delle Grazie il cui culto seguirete in parte. Merita infine un punto di vista privilegiato l'area oggi fulcro della città e della sua patrona: in piazza Duomo scoprirete vicende poco note e segreti a volte inconfessabili che ci porteranno a svelare e sfatare miti sorti sulla Santa e su certi monumenti legati – dalla tradizione popolare – alla sua persona.

Meeting point alle ore 9:30 in Via Cardinale Dusmet 25 (davanti la "FONTANA DI SANT'AGATA). Posizione google maps: https://goo.gl/maps/cTjVh7Z8Lgnz6BHU8. Fine tour in Via Museo Biscari alle ore 12:45/13:00 circa. Apertura straordinaria per il gruppo della chiesa di Sant'Agata alle Sciare, uno dei luoghi meno conosciuti che tuttavia racconta un grande miracolo legato alla Santa.

Quota di partecipazione euro 12 a persona adulta - gratis sotto i 10 anni. Numero minimo 12 persone per attivare il percorso. Numero massimo 40 persone. Per prenotare messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto " Tour di Sant'Agata". 24 ore prima dell'evento riceverai un promemoria riepilogativo via whatsapp.