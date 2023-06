Jazz in vigna a Santa Venerina, sul palco il talento di Evita Polidoro e Nerovivo

Venerdì 23 giugno, alle 20, va in scena il secondo appuntamento musicale di “Jazz in vigna”, quarta stagione estiva open air organizzata dall'Associazione Algos – Monk Jazz Club di Catania nella Tenuta San Michele di Santa Venerina.

Sul palco i Nerovivo, trio della batterista e cantante lombarda Evita Polidoro condiviso con i chitarristi Nicolò Faraglia e Davide Strangi. Dino Rubino, direttore artistico di “Jazz in vigna”: «Evita è un talento pazzesco, ha al suo attivo collaborazioni con nomi del calibro di Dee Dee Bridgewater e Enrico Rava. Io l’ho ascoltata la prima volta lo scorso anno al Time in Jazz, il festival che Paolo Fresu organizza in Sardegna nella sua Berchidda, e siamo rimasti stregati. Paolo l’ha voluta nella sua etichetta, io nel nostro festival estivo di Santa Venerina». L’ascolto e la sperimentazione sono alla base del trio, poiché la formazione inusuale spinge alla ricerca timbrica e compositiva.

Ingresso 20 euro. Info e prenotazioni: e-mail prenotazioni@monkjazzclub.it o telefono/Whatsapp al 340122360