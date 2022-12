Santo Stefano al Lago Ogliastro

Sharing Sicily, nella giornata di Santo Stefano, vi propone un originale trekking lungo un sentiero che costeggia il lago di Ogliastro, situato al confine tra la provincia di Catania e di Enna, una zona umida riccamente popolata da uccelli migratori. Il Lago Ogliastro, un sito di importanza comunitaria, è stato creato in seguito allo sbarramento artificiale sul fiume Gornalunga.

Lasciate le auto, seguirete un sentiero in leggera salita, raggiungendo la diga, che rappresenta il punto più alto da dove ammirerete un paesaggio unico del lago. Il sentiero sarà alternato con salite e parti in discesa, su un terreno ben tracciato. Lungo il percorso è prevista una pausa pranzo nella apposita area attrezzata, per goderci questa giornata di festa. A seguire, riprenderete il trekking per ritornare al punto di partenza.

DURATA: 10:00. - 15,30/16. TRASPORTO: mezzi propri. Ci guiderà Salvatore Rinsisvalle (Federescursionismo). DIFFICOLTÀ: facile (per adulti e bambini sopra i 10 anni abituati camminare) 7,5 km totali a/r.

EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da trekking, abbigliamento a strati, un telo per stendersi ,acqua e pranzo a sacco. Bastoncini se li possedete. APPUNTAMENTO: ore 10:00 davanti il parcheggio antistante la diga. Posizione google maps: https://maps.app.goo.gl/8bKzxYvUwYZnPoRHA (mettere su google maps: "Diga lago Ogliastro"). Quota di partecipazione 10 € adulti € 8 sotto i 12 anni. Numero massimo 50 posti. Numero minimo 15 partecipanti. Per prenotare messaggio whatsapp al 391 395 3279 oggetto "Lago Ogliastro".