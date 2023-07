Sbarco in Sicilia, a Scienze politiche un convegno sull’operazione Husky

Il dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università organizza un convegno dedicato all’anniversario dello sbarco alleato in Sicilia del 10 luglio 1943. L’evento si terrà nella sede del dipartimento, in via Vittorio Emanuele II 49, sabato 8 luglio, a partire dalle alle 9,30, alla presenza della console USA a Napoli, Tracy Roberts-Pounds e del comandante della Naval Air Station di Sigonella, il capitano di Vascello Aaron Shoemaker. Prevista anche la presenza di autorità civili e militari e rappresentanti del mondo economico e del terzo settore.

Unire alle celebrazioni della ricorrenza, una riflessione storica sull’operazione Husky, sugli esiti della seconda guerra mondiale e sulla caduta del regime fascista in Italia è sembrato il modo più appropriato per commemorare un evento che troppo spesso è segnato dal carattere di polemica locale, non scientificamente fondato. Al contrario, lo sbarco alleato in Sicilia ha rappresentato uno snodo essenziale per i successivi equilibri politico-egemonici in Europa e nel resto del mondo.

Gli storici Marco Maria Aterrano, Matteo Pretelli ed Andrea Miccichè si interrogheranno sulle modalità di elaborazione e di attuazione e sulle conseguenze dello sbarco. A conclusione degli interventi, Mario Del Pero, eminente studioso esperto di storia americana e relazioni transatlantiche di Sciences Po di Parigi, terrà una lectio magistralis sul significato storico e politico dello sbarco analizzandone le decisive conseguenze sugli assetti globali. Aprirà l’incontro il direttore del Dipartimento di scienze politiche e sociali, Pinella Di Gregorio, modererà gli interventi la docente Daniela Irrera.