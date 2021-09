Scienza contro magia e le stelle

Domenica 5 settembre ritornano i grandi fine settimana di LUDUM e riapriamo col botto, il meraviglioso spettacolo scientifico scienza contro magia con il leggendario “Mago Dimis” e il pericoloso scienziato “Pazzus”, vi condurranno in un mondo fatto di magia e di folli esperimenti, un divertimento unico per grandi e piccini. Ancora il vostro astronomo di quartiere Giuseppe Nicosia userà i nostri potenti telescopi per farvi viaggiare per la via lattea e osservare i pianeti del nostro sistema solare.

Al sicuro nel rispetto delle norme vigenti, negli spazi all'aperto del nostro centro scientifico.

Tutto ad un prezzo piccolo di 8 € , prenotazione obbligatoria al 3485205905 o al 095382529. Solo pochi posti disponibili affrettatevi. Apertura biglietteria alle ore 18:30, inizio attività alle 19:00 Ricordatevi di portare il green pass.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...