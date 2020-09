Scienza vs Magia al Ludum

Scienza vs Magia e le stelle. Torna a casa lo spettacolo scientifico che ha fatto il tour della Sicilia in questo periodo estivo, spopolando in tantissime piazza e teatri. Scienza Contro Magia. Nella versione da palco all'aperto con esperimenti esplosivi e magie strabilianti. Chi sarà ad avere la meglio tra il mitologico Mago Dimis e il pazzesco scienziato Pazzus di Ludum. Inoltre Giuseppe Nicosia con i suoi fantastici telescopi per osservare le ultime meraviglie del cielo d'estate per uno spettacolo mozzafiato ed affascinante. Questo ed altre sorprese nella serate del LUDUM, nella massima sicurezza all'aperto e con distanziamento sociale rispettato oltre gli standard di sicurezza di legge. Posti ridotti.