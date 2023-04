Mostra fotografica 'Rinascita'

Venerdì 28 aprile alle ore 19.00 s’inaugura a Catania presso Palazzo Scammacca del Murgo la mostra fotografica di Oreste Monaco, Second life, Rinascita, in collaborazione con Carlo Arancio (Sicily in Decay). INGRESSO LIBERO: Dal 28 aprile al 4 giugno. Dal Lunedì al Giovedì dalle 16:00 alle 20:00. Venerdì, Sabato e Domenica dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00.

Si tratta di una serie di opere fotografiche scattate all’interno di luoghi abbandonati, in gran parte, in territorio siciliano. Si distinguranno le fotografie d'architettura di Carlo Arancio, dove i luoghi son ritratti nella loro realtà, privati della presenza umana e dimenticati;

ed i ritratti di Oreste Monaco dove questi luoghi, invece, si popoleranno di figure tramite uno storytelling per immagini.

L’artista, Oreste Monaco, utilizza infatti questi luoghi come metafora per denunciare due temi: l’abbandono stesso di queste architetture e spazi di rilevanza storica e l’abbandono della propria individualità.