Sentieri etnei - Alla scoperta dell'hornitos di Monte Gemmellaro

Sharing Sicily questo ultimo sabato autunnale propone un' escursione, adatta a tutti, nel versante sud del Parco dell' Etna. Cammineremo lungo un sentiero in leggera salita, ci inoltreremo nel bosco e tra pioppi e pini neri raggiungeremo un'interessante Hornitos e, a seguire, il delizioso rifugio di Monte Gemmellaro. Lungo il percorso ci soffermeremo sulle caratteristiche geologiche e naturalistiche del luogo e ne ammireremo i punti panoramici. Concluderemo la nostra giornata con un pic nic tra la natura e, a seguire, torneremo sullo stesso sentiero ad inizio sentiero.

QUANDO: sabato 30 ottobre. DURATA: 10:00 -15:00 circa. TRASPORTO: mezzi propri. DIFFICOLTA’: facile (per adulti e bambini, da 5 anni in su', abituati a camminare in montagna) 6km a/r (ritorno su stesso tracciato). EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: scarpe da trekking, abbigliamento a strati , giacca a vento,giubbino, acqua,pranzo a sacco, telo per stendersi. Possibilità di portare i cani a guizaglio (numero massimo due cani per l'escursione).

APPUNTAMENTO ALLE ORE 10 di fronte il ristorante la NUOVA QUERCIA contrada Bottara. Belpasso/Nicolosi. Posizione google maps: https://goo.gl/maps/pxr6wLtVj3DDQPp66. Da li ci sposteremo e, in meno di 10 minuti, arriveremo ad inizio sentiero (Piano Vetore). Quota di partecipazione euro 10 adulto, euro 5 sotto i 12 anni. Sarete guidati da Salvatore Ronsisvalle di Federescursionismo. Per prenotare messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto "Monte Gemellaro" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...