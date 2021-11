Sentieri etnei: alla scoperta dell'hornitos di Monte Gemmellaro

Sharing Sicily vi propone un' escursione, adatta a tutti, nel versante sud del Parco dell' Etna. Cammineremo lungo un sentiero in leggera salita, ci inoltreremo nel bosco e tra pioppi e pini neri raggiungeremo un'interessante Hornitos e, a seguire, il delizioso rifugio di Monte Gemmellaro. Lungo il percorso ci soffermeremo sulle caratteristiche geologiche e naturalistiche del luogo e ne ammireremo i punti panoramici. Concluderemo la nostra giornata con un pic nic tra la natura e, a seguire, torneremo sullo stesso sentiero ad inizio sentiero.

QUANDO: sabato 27 novembre 2021. DURATA: 10:00 -15:00 circa. TRASPORTO: mezzi propri. DIFFICOLTA’: facile (per adulti e bambini, da 5 anni in su', abituati a camminare in montagna) 6km a/r ( ritorno su stesso tracciato). EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: scarpe da trekking, abbigliamento a strati , giacca a vento,giubbino, acqua,pranzo a sacco, telo per stendersi. Possibilità di portare i cani a guizaglio ( numero massimo due cani per l'escursione). APPUNTAMENTO alle ore 10 di fronte il ristorante la NUOVA QUERCIA contrada Bottara. Belpasso/Nicolosi. Posizione google maps: https://goo.gl/maps/pxr6wLtVj3DDQPp66. Da li ci sposteremo e, in meno di 10 minuti, arriveremo ad inizio sentiero (Piano Vetore).

Quota di partecipazione euro 10 adulto, euro 5 sotto i 12 anni. Sarete guidati da Salvatore Ronsisvalle di Federescursionismo. Per prenotare messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto "Monte Gemellaro" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico.