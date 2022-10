Sentieri etnei - L'anello di Piano Vetore e cioccolata al rifugio

Trekking adatto a tutti con i colori della magica stagione autunnale, un percorso in uno dei sentieri più conosciuti all'interno del Parco dell'Etna, per una giornata rilassante e spensierata insieme. Partiremo da Piano Vetore e, seguendo un sentiero in leggera salita, attraverseremo antiche colate laviche fino a raggiungere il rifugio Carpinteri.

Dopo una breve sosta, per rilassarci e magari scattare alcune foto sui vari scorci panoramici, riprenderemo il sentiero all'interno di un bosco di pini larici e ci fermeremo per il nostro pranzo a sacco in una cornice molto suggestiva. Infine, riprenderemo il sentiero per concludere il nostro trekking e, prima di raggiungere le nostre auto, ci fermeremo al *Rifugio Ariel per una profumata cioccolata calda.

Lunghezza percorso totale a/r 6 km. Dislivello max 100 metri circa ( presente una salita nella prima parte dell'escursione). Difficoltà: facile se in buone condizioni di salute (per adulti e ragazzi comunque un minimo abituati a camminare).

Attrezzatura: Scarpe da trekking, pantaloni, abbigliamento a strati, giubbino o k-way, acqua e pranzo a sacco. Meeting point a Piano vetore ore 10.30. Fine escursione intorno alle 15:30/16:00 ( con passaggio Rifugio Ariel) - Chi preferisce non fermarsi al Rifugio è possibile andare via perchè ci troveremo a 500 metri dalle auto.

Quota partecipazione escursione euro 10 adulto*, euro 5 sotto 10 anni. la guida sarà Salvatore Ronsisvalle (FEDERESCURSIONISMO). (la cioccolata non è compresa nella quota di partecipazione. Siete liberi di prendere quello che volete). Per prenotare messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto " sabato 22 ottobre Piano Vetore" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico. *Il Rifugio Ariel è molto carino ma non molto grande, per questo ci distribuiremo nei vari spazi interni ed esterni se dovessimo essere numerosi. Max 45 partecipanti. Minimo 15 partecipanti.