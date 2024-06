Prezzo non disponibile

Venerdì 5 luglio 2024, a partire dalle ore 22.00 appuntamento al Lido Jolly con la serata dal titolo 'Fico Beach Club - Opening season'. Sarà una serata di divertimento a tutto spiano in spiaggia con musica e tanto altro come accompagnamento. Per acquistare i biglietti cliccare sul seguente link.