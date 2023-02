Serata di Carnevale al 'SAL' con cucina 'Manipura'

Siete pronti per una coloratissima festa di carnevale? Cucina Manipura vi aspetta al SAL, Domenica 19 Febbraio dalle ore 20:00, per la serata dedicata al Carnevale 2023. Gustoso cibo e buona musica per trascorrere insieme delle ore tra allegria e divertimento. Su richiesta servizio miniclub per i più piccoli. Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni - 348 077166.