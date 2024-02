San Valentino al Giardino d'Inverno

Mercoledì 14 febbraio 2024, a partire dalle ore 20.00, appuntamento al Giardino d'Inverno (sito a Giarre in Via Don Luigi Sturzo 2) per la serata romantica di San Valentino da poter trascorrere insieme al proprio partner assaporando una cena ad hoc preparata dallo chef. Per informazioni telefonare ai seguenti numeri: 095-7792552 e 392-6463874.