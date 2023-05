Festival InterSezioni: concerto del sestetto MiEle

10 euro intero, 5 euro ridotto over 65, studenti non convenzionati e personale Unict Ingresso studenti Unict e Conservatorio V. Bellini: 2 euro

Il sestetto vocale israeliano MiEle, che conclude a Catania il suo primo tour italiano, sarà protagonista del prossimo appuntamento di InterSezioni, il festival catanese dedicato alla musica contemporanea nato dalla collaborazione tra il violoncellista Giovanni Sollima, che ne ha assunto la direzione artistica, e il compositore Giovanni Ferrauto, direttore artistico della Camerata Polifonica Siciliana.

Sul palcoscenico del Cut - Centro Universitario Teatrale di Catania sabato 27 maggio alle ore 20.30 la formazione composta da Sigal Chameides (soprano), Lilach Krakauer (mezzosoprano), Michal Tamari (contralto), Dov Entin (tenore), Ido Marco (baritono) e Matan Gover (basso) proporrà un approccio originale alla musica in lingua ebraica: dalle melodie sacre associate ai testi biblici alla musica contemporanea dei grandi compositori israeliani del XX secolo, fino alla musica popolare israeliana (arrangiata per l’occasione dallo stesso sestetto) e brani originali scritti apposta per questa formazione.

Informazioni e prenotazioni tel. 3920889640 (ore 10-13 e ore 16.30-20). Biglietteria online: www.yeventi.com. Ingresso: 10 euro intero, 5 euro ridotto over 65, studenti non convenzionati e personale Unict. Ingresso studenti Unict e Conservatorio V. Bellini: 2 euro (posti limitati, prenotare a cps@cpsmusic.com).