Settimana della prevenzione oncologica LILT - Appuntamento a Belpasso il 21 marzo

Al via sabato prossimo 13 marzo, come ogni anno all’approssimarsi della primavera, la XX edizione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO), campagna di sensibilizzazione promossa dalla LILT-Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ed istituita nel 2001 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, volta a diffondere la cultura della prevenzione e l’importanza dei corretti stili di vita per evitare il cancro. La conclusione è fissata per domenica 21 marzo.

In questa edizione, dato il perdurare della pandemia Covid-19, la LILT di Catania ha promosso un solo evento esterno che si terrà a Belpasso domenica 21 marzo nelle piazze Municipio e Stella Aragona, nelle quali verranno allestiti i gazebo LILT dove i volontari dell’associazione distribuiranno opuscoli contenenti informazioni utili su un corretto stile di vita basato sulla prevenzione e doneranno una bottiglia di olio extravergine di oliva, simbolo LILT della prevenzione e principe della dieta mediterranea, a quanti si iscriveranno o rinnoveranno l'iscrizione.

Testimonial nazionali della SNPO 2021 sono lo chef Davide Oldani e l’ex calciatore della nazionale Demetrio Albertini, che con la loro presenza accanto alla LILT ricordano l’importanza dei corretti stili di vita e delle visite periodiche per contrastare l’insorgenza dei tumori. Due eccellenze che si fanno portavoce di semplici, ma preziosissime regole come messaggio della SNPO: alimentarsi correttamente, praticare attività sportiva, dire no al fumo, limitare l’alcol, esporsi al sole con moderazione e sottoporsi a periodici controlli clinico-sanitari.

In provincia di Catania, la LILT ha chiesto a tre campioni, che si sono affermati all’ombra del vulcano per spiccare il volo verso platee internazionali, di diventare testimonial della prevenzione e veicolare un messaggio positivo diretto soprattutto alle giovani generazioni: Rosaria Aiello (due volte campione d’Italia di pallanuoto e medaglia d’argento alle Olimpiadi 2016); Daniele Garozzo (medaglia d’oro di scherma alle Olimpiadi 2016 e tre volte campione del mondo); Marco Biagianti (attuale giocatore di calcio a 5 e già capitano del Catania Calcio). I tre campioni, che la LILT Catania ringrazia sentitamente, si sono resi disponibili a realizzare brevi interviste su sport e alimentazione; le interviste verranno diffuse nei giorni della SNPO.

“Tanti tumori sarebbero evitabili adottando un corretto stile di vita, soprattutto a tavola – dichiara il Presidente della LILT di Catania, dottoressa Aurora Scalisi – e il messaggio che reca la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica è anche abbastanza semplice: alimentarsi correttamente, attività fisica come consuetudine, periodiche visite di controllo. Abbiamo chiesto, e per questo li ringraziamo, a Rosaria Aiello, Daniele Garozzo e Marco Biagianti di affiancarci per trasmettere a tutti queste semplici regole che possono contribuire a tenere lontano il cancro dalla nostra vita. Per il resto come LILT siamo protagonisti della prevenzione a Catania e provincia in tutte le sue forme: primaria con l’informazione e la formazione nelle scuole di ogni ordine e grado, secondaria con l’esecuzione di visite specialistiche prenotabili scrivendo a: legatumoricatania@gmail.com, e terziaria con l’assistenza ai malati, o già guariti, di cancro. Prevenire il cancro si può – conclude la dottoressa Scalisi –”.

La Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica è realizzata in partnership con FNOMCeO, Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani, CONI-Comitato Olimpico Nazionale Italiano, CIA-Agricoltori Italiani e l’Associazione CITTÀ DELL’OLIO.