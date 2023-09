Settimana del 'Pianeta Terra': gli appuntamenti a Catania e provincia

Vulcani, ghiacciai, geyser, fossili, stalattiti, saline, stelle, asteroidi, rocce piroclastiche, incisioni rupestri, coralligeno, bradisismo, minerali, ammoniti, ossidiane, impronte di dinosauri.

Potrebbero sembrare gli ingredienti di un viaggio fantastico, simile a quello compiuto dai protagonisti del romanzo di Jules Verne che, attraversando il sottosuolo scoprirono un mondo immaginario fatto di oceani sotterranei, funghi giganti e animali fantastici. Invece la fantasia qui non serve. Perché, come disse Albert Einstein “Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l'ha già creata.” Una natura così ricca che è praticamente impossibile conoscerla tutta.

Al piacere di conoscerla meglio per capirla e rispettarla è dedicata ogni anno LA SETTIMANA DEL PIANETA TERRA, il festival nazionale diffuso delle geoscienze, che quest’anno si terrà dal 1° all’8 ottobre e prevede decine e decine di geoeventi che includono trekking sotterranei, tour astronomici, escursioni archeologiche, gite lungo i torrenti, visite in oasi naturalistiche normalmente chiuse al pubblico, convegni, attività nelle scuole.

Tanti appuntamenti di diversa tipologia, ma tutti finalizzati a far conoscere al grande pubblico il nostro territorio attraverso il suo straordinario patrimonio geologico, ambientale e naturalistico, per capire che le geoscienze fanno parte della nostra quotidianità e rivestono un ruolo fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese a livello ambientale, economico e sociale.

Anche la Sicilia sarà tra i protagonisti della XI edizione della Settimana del Pianeta Terra. Di seguito l’elenco completo dei geoeventi organizzati a Catania e provincia:

Caltagirone (CT), 2-6 ottobre 2023

6^ EDIZIONE PORTE APERTE ALLA STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA - Porte aperte alla Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, che ha lo scopo di affrontare i problemi della tecnica agraria in clima caldo arido, per migliorare la produzione agraria, particolarmente quella cerealicola. Sito: https://www.settimanaterra.org/node/4937.

Messina e Catania, 2 ottobre 2023

EVENTO CRUST - Evento telematico dedicato alle meraviglie e criticità di una TERRA in sofferenza. Sito: https://www.settimanaterra.org/node/4964.

La Settimana del Pianeta Terra promuove un turismo culturale, sensibile ai valori ambientali, diffuso su tutto il territorio italiano, che mette in risalto sia le nostre risorse naturali più spettacolari, sia quelle meno conosciute, ma non meno affascinanti: quelle che abbiamo la fortuna, spesso senza saperlo, di avere proprio a due passi da casa.

L’elenco completo dei geoeventi della XI edizione della Settimana del Pianeta Terra è consultabile sul sito www.settimanaterra.org.