Spettacolo 'Sganarello il pasticcione'

Andrà in scena dal 23 al 1 maggio sabato alle 18.00 e domenica alle 11.00 e alle 18, lo spettacolo di burattini “Sganarello il pasticcione”.Tratto da un canovaccio della tradizione, utilizzato e riscritto dal grande Molière, il divertentissimo “ Medico per forza”, che Letizia Catarraso, autrice e animatrice dei burattini, ha rieditato, ha come protagonista un simpatico personaggio buffo e un po’ svitato che, mal consigliato dall’amico Pulcinella, si deve fingere medico per far da Cupido al suo padroncino che è innamorato della figlia di Pantalone. Baruffe, scherzi e bastonate e la consueta interazione con i bambini non mancheranno.