Shein arriva a Catania con un pop-up store alle Ciminiere

"Flower Ville" di Shein è uno spazio aperto al pubblico interamente dedicato allo shopping, al divertimento e all'esplorazione delle ultime tendenze fashion, beauty e home decor. Dal 24 al 27 aprile, infatti, il famoso marketplace animerà Le Ciminiere.

Non è la prima volta che Shein fa tappa in Italia: il pop-up tour del brand di moda e lifestyle ha infatti già animato le principali città italiane, come Milano, Torino, Napoli e Roma, proponendo temporary store esperienziali con una selezione di proposte cool e varie attività di intrattenimento.

"Flower Ville" arriva a Catania trasformando Le Ciminiere in un'incantevole oasi floreale: per l'occasione, lo spazio si veste di un fascino naturale, dando vita a un'ambientazione vivace e colorata, perfetta per un'esperienza di shopping immersiva. Ad animare l'atmosfera, un'area con photocall, dove scattare foto ricordo e tutte le categorie di prodotto più amate dai consumatori locali: dalle linee kids, alla più esclusiva Shein X, dal mondo Home alla linea costumi, fino ad arrivare all'abbigliamento uomo e donna, concludendo con un'area Beauty interamente dedicata al make-up di Sheglam. Il pop-up di Catania rappresenta il prossimo passo della strategia di Shein legata ai negozi fisici,nell’ambito della quale il brand si sposta per rafforzare il legame tra il brand e la sua community, che sempre più ama vivere un'esperienza al di fuori del digitale.

