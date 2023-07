Shooting "Il mondo dall’altra parte" ad Acicastello, la collezione creata da Melania Giambirtone

"Il mondo dall’altra parte" è la collezione creata da Melania Giambirtone, allieva dell’Accademia Harim di Catania, in occasione del Madeinmedi, Mediterranean Design & Fashion Week, svoltosi a Catania dal 5 al 10 giugno. Anche quest’anno, CataniaToday è stato media partner dell’evento ideato dal producer dell'evento Marco Aloisi, che ha portato a Catania grandi brand del fashion system internazionale. Come YKK, acronimo di Yoshida Kogyo Kabushikigaisha, gruppo leader mondiale degli accessori da chiusura, WELLA e Bulgari che sono stati premiati durante il corso della serata per l’apporto fornito nella valorizzazione del territorio e del talento creativo. Lo shooting, in esclusiva per CataniaToday, è ambientato nella scogliera di Acicastello. Esplorare se stessi attraverso l’esperienza mistica del sogno è stato pertanto il punto di partenza per la capsule di Melania Giambirtone. Le tute aderenti ricoperte di strass rappresentano l’anima, un rivestimento che conferisce al corpo la suggestione di essere spirituale e di perdere in apparenza il suo stato carnale. Gli abiti rappresentano, muri, limiti e la paura che attanagliano gli esseri umani. Ma anche attraverso queste coperture, la tuta in tulle con applicazioni di strass brilla, mostrando la spiritualità come possibile esperienza salvifica.

CREDITS:

Producer: Marco Aloisi

Ph: Emanuela Mannino

Fashion Designer: Melania Giambirtone

Models: Veronica by Castdiva models management

Location: Acicastello

HS: Giovanni Ventura Hairstylist

MUA: Angelo Grasso Agartmakeup