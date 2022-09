SICILIA FIERA polo fieristico, è il nuovo centro di promozione culturale

“L’ombelico del mondo”. Il titolo della celebre canzone di Jovanotti è quanto mai indicato per inaugurare il nuovo spazio SICILIA FIERA. Il polo fieristico, nuovo centro di promozione culturale, vedrà l’inaugurazione della sua prima manifestazione questo weekend del 10 e 11 settembre. Si tratta di uno spazio che mira a rappresentare il moderno punto di riferimento per gli operatori nazionali ed internazionali, che già prontamente hanno mostrato grande interesse riguardo la nuova realtà.

L’imponente struttura sorge tra Catania e Misterbianco, nel pieno cuore del tessuto urbano e si sviluppa su una superficie di oltre 300 mila metri quadri, di cui 120mila coperti e relativi ampi parcheggi. E’ un progetto virtuoso di rigenerazione urbana, sia perché ha come obiettivo quello di rivitalizzare una struttura in disuso da vent’anni, sia perché mira a ridar vita ad un’area industriale di enorme pregio ma, soprattutto, perché richiesta da anni dai migliori operatori fieristici europei.

SICILIA FIERA prende vita con il triplice intento di far crescere eventi già esistenti, rappresentare il nuovo prestigioso Hub per le fiere nazionali ed internazionali e non ultimo far crescere gli eventi nativi del territorio, offrendo quindi un’opportunità di crescita e sviluppo per l’intera regione. E’ bene precisare che Sicilia Fiera non si limita ad ospitare ed accogliere, ma costituisce un vero e proprio player dedito ad ideare ed organizzare eventi in prima persona. La brillante realtà di Sicilia Fiera rappresenta senza ombra di dubbio un vanto per il nostro territorio e per la nostra amata regione, un motivo di assoluto orgoglio e che rappresenta l’offerta che ad oggi mancava, l’offerta che racchiude al suo interno l’energia della Sicilia, terra affermata per la sua accoglienza, esperienza nel settore, per il clima mite e rigogliosa natura, elementi che contribuiranno a far innamorare gli operatori di tutto il mondo della nostra terra, facendoli sentire come a casa propria.