Sicily Food Festival, l’eccellenza gastronomica siciliana: acquista a prezzo scontato sullo Shop di Today

Quando Dal 01/08/2024 al 01/08/2024

Il Sicily Food Festival è un’occasione imperdibile per scoprire la ricchezza e la varietà della cucina siciliana, un viaggio sensoriale tra sapori, tradizioni e culture diverse.

Passeggiando lungo gli stand si potranno assaggiare i prodotti delle aziende del territorio, da una selezione di Birre artigianali, alle conserve, allo Street Food con e senza glutine e tanto altro. Non mancheranno dolci prelibatezze ad allietare i palati dei più golosi.

Musica, laboratori, intrattenimento, conferenze, attività di sensibilizzazione ambientale e alimentare. Alla base di tutto c’è una ricetta perfettamente bilanciata e composta da ingredienti di grande spessore come incontri formativi, seminari, artisti di strada in costante esibizione, musica dal vivo, attività ricreative per bambini, spazi legati all’artigianato e agli antichi mestieri.

Non vi resta che scoprire il Programma e organizzare la vostra vacanza nel mondo del gusto siciliano.

Il Sicily Food Festival si svolgerà:

Dall’1 al 4 agosto a Rocca di Caprileone, nota meta turistica sul mare della provincia di Messina. Tra le sue suggestive stradine, i visitatori potranno gustare prodotti tipici di eccellenza siciliana.

Dal 16 al 18 agosto a Campofelice di Roccella, con un focus particolare sulla street food siciliana.

Dal 28 agosto al 1 settembre Ortigia farà da sfondo alla tappa conclusiva del Sicily Food Festival: un’occasione unica per scoprire le eccellenze gastronomiche della Sicilia orientale. Chef stellati e maestri pasticceri delizieranno i palati dei visitatori con piatti raffinati e dolci tipici.

