Sicily Magic Fest 2021

Torna il Sicily Magic Fest, il festival dell'illusionismo siciliano. Tre giorni di magia e stupore. Dal 6 all'8 agosto 2021 presso l'Istituto Ardizzone Gioeni di Catania.

MAGIC SHOW con artisti diversi ogni giorno

CORSI DI MAGIA per bambini

CONFERENZE E WORK SHOP per adulti

LABORATORI PERMANENTI per tutte le età

LA MOSTRA GUIDATA sui grandi illusionisti

PRESENTAZIONI DI LIBRI

CLOSE UP E STREET MAGIC

