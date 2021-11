Slime Day al Ludum

Domenica 7 novembre da urlo al LUDUM 3 attività una più bella dell'altra. Lo slime day con entusiasmanti esperimenti di chimica tutti nuovi e proposti per la prima volta . Insieme al nostro scienziato Pazzus. Creerete anche un viscidissimo slime e ve lo potrete portare a casa per ore di gioco stimolanti ed esaltanti. Il planetario di LUDUM con i nuovi video prodotti nello stupefacente formato del full dome dall'European Southern Observatory che vi riempiranno di meraviglia gli occhi. Se questo non bastasse le meraviglie del nostro esaltante Museo della scienza il più importante di Sicilia con oltre 100 esperimenti didattici e il nostro affollato insettario.

