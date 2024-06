Societa’ storica catanese: visita guidata del piano nobile di palazzo Nicotra Bertuccio

Indirizzo non disponibile

Sicilia Gaia in collaborazione con la Società Storica Catanese, organizza una visita guidata dedicata al piano nobile dell’affascinante Palazzo Nicotra Bertuccio. I saloni vi accoglieranno per potervi immergere in un’ambiente unico, tipico dei palazzi ottocenteschi.

Palazzo Nicotra Bertuccio, sede della Società Storica Catanese, conserva le caratteristiche architettoniche e decorative del tempo: affreschi, pavimenti, divisori in legno intagliato e stucchi di età borbonica, il lampadario austro-ungarico del salone centrale, oltre alle numerose collezioni di oggetti (ormai in disuso) di vario genere e la presenza di oltre cinquantamila volumi, di sculture e dipinti di illustri catanesi.

Sarà un tuffo nel passato con il quale rivivere la situazione storica, politica e sociale della Sicilia e della nostra Catania in particolare, Via Etnea n. 248, Catania. Quota di partecipazione €12,00. Bambini da 7 a 12 anni €8,00.

Date: 22-23 giugno 1°turno ore 18:00 2° turno ore 19.00. Prenotazione obbligatoria su https://forms.gle/m2o5NCfQtv7m5aGN8. Posti limitati. Info whatsapp 3928079089.