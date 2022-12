Soft trekking sull'Etna e cioccolata in rifugio

Trekking adatto a tutti, un percorso in uno dei sentieri più conosciuti all'interno del Parco dell'Etna, per una giornata rilassante e spensierata insieme. Partirete da Piano Vetore e, seguendo un sentiero in leggera salita, attraverserete antiche colate laviche fino a raggiungere il rifugio Carpinteri. Dopo una breve sosta, per rilassarsi e magari scattare alcune foto sui vari scorci panoramici, riprenderete il sentiero all'interno di un bosco di pini larici e vi fermerete per il pranzo a sacco in una cornice molto suggestiva. Infine, riprenderete il sentiero per concludere il nostro trekking e vi fermerete al Rifugio Ariel per una profumata cioccolata calda.

Lunghezza percorso totale a/r 6 km. Dislivello max 100 metri circa ( presente una salita nella prima parte dell'escursione). Difficoltà: facile se in buone condizioni di salute (per adulti e ragazzi comunque un minimo abituati a camminare). Attrezzatura: Scarpe da trekking, pantaloni, abbigliamento invernale, giubbino, k-way, acqua e pranzo a sacco. Meeting point a Piano vetore ore 10.15. Fine escursione intorno alle 16:00 (con passaggio Rifugio Ariel).

Quota partecipazione escursione euro 15 adulto, euro 7 sotto 12 anni (compresa cioccolata in Rifugio). La guida sarà Salvatore Ronsisvalle (FEDERESCURSIONISMO). Per prenotare messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto " domenica 18 dicembre Piano Vetore". Il Rifugio Ariel è molto carino ma non molto grande, per questo ci distribuiremo nei vari spazi interni ed esterni se dovessimo essere numerosi. Max 45 partecipanti. Minimo 15 partecipanti. 24 ore prima dell'evento riceverai un promemoria riepilogativo.