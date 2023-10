'Solo l'amore conta': omaggio a Pierpaolo Pasolini di Nicola Costa

Lo spettacolo, che negli anni è sempre stato accompagnato dai consensi da parte del pubblico e della critica, sarà in scena alla Sala Di Martino di Catania da giovedì 2 e domenica 5 novembre con inizio alle ore 21:00 (ore 18:30 solo nell’ultima replica domenicale), è una sorta di viaggio alla scoperta dell’umano, ovvero di un uomo chiamato Pierpaolo che Costa – attore e drammaturgo molto apprezzato dal pubblico siciliano e non solo – propone attraverso una delicata ed approfondita indagine biografica in cui vengono esaltati i sentimenti di amore puro e sempre presente verso la madre Susanna Colussi e quelli decisamente più controversi nei confronti del padre Carlo Alberto Pasolini, militare italiano che approvava e sosteneva il fascismo.

Tuttavia, come tiene a precisare l’autore, “Solo l’amore conta non è uno spettacolo politico”, sebbene si presenti colmo di interventi liberamente ispirati ad alcune delle scritture maggiormente rappresentative a firma dell’intellettuale friulano, dai fatti di Piazza Fontana, agli scontri con la polizia a Valle Giulia, dalla ballata delle madri e del suicidio, al pci ai giovani.

Il motivo predominante è l'amore. Quel sentimento che Costa, nella sua approfondita ricerca e rappresentazione, ritiene significativo per ogni esistenza e, dunque, non disgiunto dalla personalità pasoliniana per quanto icona di scomodità, contestazione ed anticipazione dei macroscopici disagi dei nostri tempi

