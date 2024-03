Spettacolo 'Il brutto anatroccolo'

Le amate fiabe di "Buio in Sala", Compagnia fondata da Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia insieme a Silvana D'Anca e Giovanna Sesto, ritornano di nuovo a far emozionare grandi e piccini domenica 10 marzo, alle ore 10.00, sul palco di Spazio Bis, la sala teatrale all'interno della scuola d’arte Buio in Sala, al centro polifunzionale Leonardo Da Vinci.

Nuovo atteso ed entusiasmante appuntamento, introdotto come sempre da un'allegra animazione a tema, con la storia de "Il brutto anatroccolo" ispirata alla penna di Hans Cristian Andersen ma rivisitata e riadattata per le scene da Agata Prestani per il cartellone "Piccoli Sguardi" dedicato al teatro per i bambini.

Un anatroccolo piccolo ma intelligente viene cacciato dalla fattoria per il suo aspetto e nel suo cammino solitario incontrerà una volpe che lo aiuterà ad acquisire fiducia e un Principe viziato con il suo scagnozzo Gatto.

Gli attori Laura Accomando, Diletta Borrello, Lara Torrisi e Daniele Triolo con la supervisione artistica di Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia e l'aiuto regia di Anastasia Cino racconteranno cosa significa credere in sè stessi e non perdere mai la fiducia nelle proprie capacità. Prenotazioni al numero 328-0252785.