Il Giardino Le stanze in fiore ospita 4 spettacoli del Catania Off Fringe Festival dal 16 al 29 ottobre

Il Giardino Le stanze in fiore, il progetto creativo di Rossella Pezzino de Geronimo nato nel 2000 e dedicato alla promozione dell’arte e della bellezza, apre le sue porte alla seconda edizione del Catania Off Fringe Festival 2023 in programma dal 16 al 29 ottobre, trasformando i suoi spazi verdi ed evocativi in un suggestivo teatro a cielo aperto.

Il Giardino è infatti un vero e proprio palcoscenico naturale nel quale sarà possibile assistere, con tutti e cinque i sensi, ai quattro spettacoli che si terranno dal 19 al 22 ottobre e dal 26 al 29 ottobre.

A seguire i quattro spettacoli in programma.

OPEN MIC FARM – 19/10 h 19:00, 20/10 h 21:00, 21/10 h 19:00 22/10 h 21:00 di e con Gianluca Ariemma sul palco insieme a Salvo Pappalardo e Giulia Messina. Due astuti maiali espongono i propri programmi nel pieno della campagna elettorale, mediati da un imparziale conduttore televisivo, nella lotta per il potere alla conquista della Fattoria degli Animali.

SOLO9VIOLA – 19/10 h 21:00, 20/10 h 19:00, 21/10 h 21:00 22/10 h 19:00 con Evandro Meneses compagnia Miratecarts, regia Terry Costa. Un'esperienza musicale, in tre movimenti, proveniente dalle isole Azzorre dell'Oceano Atlantico. Protagonista la viola da Terra, la viola a due cuori, lo strumento più singolare dell'arcipelago delle Azzorre.

UNA VITA SUI PEDALI – 26/10 h 19:00, 27/10 h 21:00, 28/10 h 19:00 29/10 h 21:00 di e con Pietro Grava, Federico Nava e Riccardo Trovato Ecateatro APS. Fausto Coppi e Gino Bartali, due leggende divise dalla competizione ma unite da una profonda amicizia e dall’incontro con un altro grande campione, Alfredo Binda, che ne diverrà Commissario Tecnico. Tre attori cercano di raggiungere un traguardo fatto di parole, gesti ed emozioni, per raccontare le vite di questi campioni.

GALACTICA – 26/10 h 21:00, 27/10 h 19:00, 28/10 h 21:00 29/10 h 19:00 di e con Isabella Libra, Alfio Sciacca, Giovanni Caruso, Isabella Libra Organizzazione The Piano Colours. Uno spettacolo ispirato al meraviglioso ed affascinante mondo planetario. Suoni dell'Universo riprodotti con strumenti ancestrali ed elettronici, immagini di esplosioni galattiche e vibrazioni di corpi celesti. Spettacolo in un'atmosfera di penombra e anche a volte di totale buio. Non mancano le interazioni con il pubblico.

BIGLIETTI - intero 12 euro, Under 25 e over 65 10 euro. Sono inoltre previsti dei carnet da 3, 6 e 12 ingressi, a prezzi esclusivi:

- Carnet Cartalibera 3 ingressi 30 euro

- Carnet Cartalibera 6 ingressi 54 euro

- Carnet Cartalibera 12 ingressi 96 euro

I biglietti possono essere acquistati online, sul sito cataniaoff.com oppure direttamente all’ingresso del giardino, previa prenotazione inviando un messaggio whatsapp al numero 320 6337245. Tutte le info su cataniaoff.com.