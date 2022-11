Teatro Metropolitan di Catania - Iacchetti&Belvedere e Ruffini&Ghini per spettacoli d'autore

Fitto di appuntamento in questo fine 2022 e nel 2023 il calendario del Teatro Metropolitan di Catania.

A chiudere in bellezza il 2022 saranno i Gemelli di Guidonia con il loro spettacolo dal titolo "Tre x 2 Tra Radio e TV". Uno show frizzante e divertente basato sull’ironia musicale: il trio di conduttori, infatti, ha come marchio di fabbrica la capacità di cogliere le infinite possibilità che la musica offre, in particolare l’aspetto comico. Appuntamento Domenica 8 dicembre alle ore 20.00. Per i lettori di Catania Today ed i clienti di Shop Today sconto sul prezzo del biglietto (12 € anzichè 20 €) al seguente link.

Ad aprire il 2023 sarà invece Dalai Nuur in "Suggestioni D'Oriente". Con suoni, costumi e coreografie uniche Dalai Nuur farà rivivere al pubblico la storia millenaria di terre esotiche e lontane, cariche di fascino e mistero, trasmettendogli tutta la magia dell’Oriente. Appuntamento domenica 15 gennaio 2023 alle ore 17.30. Per i lettori di Catania Today ed i clienti di Shop Today sconto sul prezzo del biglietto (18 € anzichè 30 €) al seguente link.

Domenica 5 marzo 2023 a partire dalle ore 17.30 saranno invece Massimo Ghini e Paolo Ruffini nel loro spettacolo "Quasi Amici". Un adattamento per il teatro del soggetto e della sceneggiatura del film "Quasi amici" e? affascinante perché permette di dilatare, in drammaturgia teatrale, quelle emozioni che nascono per il cinema con un altro linguaggio, non solo visivo, ma anche filmico. Per i lettori di Catania Today ed i clienti di Shop Today sconto sul prezzo del biglietto (18 € anzichè 30 €) al seguente link.

Chiuderanno il cerchio Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere con lo spettacolo dal titolo "Bloccati dalla neve". Patrick è un uomo di mezza età che vive solitario in un cottage di campagna. Patrick ama stare da solo. Negli anni ha sviluppato una sorta di misantropia. Un giorno però, durante una violentissima tempesta di neve, la sua pace viene turbata. Judith, una donna che vive nel villaggio vicino, bussa alla porta di Patrick chiedendo pane e uova. È interamente coperta di neve. Patrick, indispettito, la accontenta, sperando che Judith se ne vada presto.

Purtroppo per lui le cose si complicano. La tempesta di neve diventa ancora più violenta e un comunicato della polizia intima a tutti gli abitanti dei dintorni di non uscire all'aperto e di barricarsi in casa. Patrick e Judith sono costretti a dover convivere in una quarantena forzata. Appuntamento Domenica 30 aprile 2023 a partire dalle ore 17.30. Per i lettori di Catania Today ed i clienti di Shop Today sconto sul prezzo del biglietto (18 € anzichè 30 €) al seguente link.