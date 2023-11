Spettacolo '10 Kg'

Terzo titolo in calendario per AltreScene, la rassegna di teatro contemporaneo di Zo Centro culture contemporanee di Catania. Sabato 11 novembre va in scena “10kg”, una produzione della compagnia italo-francese Cie AnteprimA, con testo e regia di Antonella Amirante, artista italiana d'origine e lionese d'adozione.

Lo spettacolo nasce in Francia nella stagione 2020/2021 mentre due anni dopo arriva la versione italiana. Lo spettacolo, con Eva Blanchard e Pamela Toscano in scena, è tratto dal libro “Ma chère fille salafiste” della scrittrice lionese Lau Nova, scenografia e costumi sono di Alex Costantino, l'universo sonoro è di Nicolas Maisse, le luci sono di Juliette Besançon.

Visto l'alto valore sociale del tema, lo spettacolo prima di essere rappresentato per tutti sabato sera da Zo, giovedì 9 novembre avrà una replica mattutina per gli studenti al Liceo Cutelli di Catania, ed una pomeridiana, alle 18, riservata gli universitari al Cut Centro universitario teatrale di Piazza Università a Catania (biglietto € 6).

Biglietti: € 15 intero al botteghino, € 10 ridotto studenti al botteghino, prevendite su https://dice.fm/partner/associazione-culturale-zo/event/d2vyv-10-kg-cie-anteprima-11th-nov-z-centro- culture-contemporanee-catania-tickets Info: 095.8168912 da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 13). Zo Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.