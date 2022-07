Spettacolo 'A testa sutta'

Torna a Catania a grande richiesta il pluripremiato monologo teatrale A Testa Sutta, in scena il 15 luglio 2022 al Teatro Musco di via Umberto 312, alle ore 21, produzione Accura Teatro ROMA. Lo spettacolo di Luana Rondinelli, interpretato da Giovanni Carta che ne cura anche la regia, con le musiche di Massimiliano Pace, si è aggiudicato negli anni importanti riconoscimenti tra cui il premio come Miglior attore al Festival Teatri Riflessi 2015, come Miglior spettacolo e premio della critica al Festival MONODRAMA di Sala Consilina 2015, il Premio Fersen alla drammaturgia 2016.

Lo spettacolo sarà preceduto da un aperitivo incluso nel costo del biglietto, da gustare ai tavoli posti all'esterno, nel cortile dello storico teatro in via Umberto I, 312. Per questo motivo, si consiglia di arrivare con un certo anticipo rispetto all’inizio dello spettacolo, previsto per le ore 21. L’ingresso è di 13 Euro. I biglietti si possono prenotare via email scrivendo ad attorialmente@gmail.com mentre il botteghino è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 20 presso il Teatro ABC e la sera stessa sul posto.