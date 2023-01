Spettacolo 'Album' al Teatro l'Istrione

Prezzo non disponibile

Sabato 21 gennaio 2023, a partire dalle ore 21.00, appuntamento al Teatro l'Istrione di Catania (Via Federico De Roberto 11) per lo spettacolo 'Album' di e con Concetto Venti. Regia di Valerio Santi. Si tratta del terzo appuntamento della rassegna collaterale “Cunti&Curtigghi-off, storie da cortile”. Per info e prenotazioni: 338.4926145 - botteghinolistrione@gmail.com.