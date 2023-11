Spettacolo 'Alter' allo Zō Centro Culture Contemporanee

Il nucleo artistico della compagnia torinese Stalker Teatro lavora insieme fin dalla fondazione del “Collettivo politico” all’Accademia di Belle Arti di Torino nel 1975, il periodo di massimo splendore del tumulto culturale e politico italiano post-68. Ciò ha lasciato un segno duraturo nel lavoro della compagnia, caratterizzato da un forte impegno per la sperimentazione artistica in situazioni socialmente sensibili e stimolanti.

Stalker per “Chalermo”. Non è un caso, infatti, che Stalker Teatro, per la sua vocazione sociale, per il secondo anno consecutivo, è tra i partner di Zo Centro culture contemporanee di Catania per il progetto sociale e culturale “Chalermo” organizzato dal centro culturale catanese con la cooperativa sociale Prospettiva di San Giovanni Galermo.

Il progetto “Chalermo” è sostenuto dal Comune di Catania con i fondi del Ministero della Cultura attraverso l’iniziativa “Palcoscenico Catania, la bellezza senza confini!” finalizzata a portare la cultura anche nelle periferie e nei centri storici più difficili. Dopo il laboratorio delle con la compagnia francese Cie AnteprimA, nella mattinata di venerdì 1 dicembre il progetto “Chalermo” organizza nella sede di Prospettiva il laboratorio teatrale di Stalker Teatro.

Stalker per AltreScene. Una volta a Catania, la compagnia Stalker sarà la protagonista dello spettacolo “Alter”, in scena da Zo sabato 2 dicembre, alle 21, per AltreScene, la rassegna di teatro contemporaneo. “Alter” è un viaggio emozionante nell'arte contemporanea, un'affascinante performance visiva per scoprire la bellezza e lo straordinario mondo dell'arte moderna e contemporanea.

Avvincente, emozionale, visionaria, di facile accesso, è un'opera che svela la magia dell'arte, aperta a un pubblico eterogeneo. Dalle forme metafisiche di Giorgio De Chirico alle misteriose sculture di Tony Cragg, passando per le opere di Michelangelo Pistoletto, “Alter” è una sorprendente performance dal vivo che guida lo spettatore in un'affascinante avventura nell'arte moderna e contemporanea. La regia è di Gabriele Boccacini con Stefano Bosco, Dario Prazzoli, Elena Pisu, Erika di Crescenzo, Gigi Piana, musiche originali di Riccardo Ruggeri.

Luce Giorgio Peri, produzione Stalker Teatro. Prima dello spettacolo, alle ore 19.30, è previsto un incontro, con la compagnia Stalker Teatro e gli studenti dell'Università di Catania e dell’Accademia di Belle Arti di Catania moderato da Pamela Toscano e Ambra Stazzone, docente dell'Accademia, sul ruolo dell'arte oggi.

Biglietti: € 15 intero al botteghino, € 6 ridotto studenti al botteghino, prevendite su https://dice.fm/partner/dice/event/5l9k8-alter-stalker-teatro-2nd-dec-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets Info: 095.8168912 da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 13). Zo Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.