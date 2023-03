Spettacolo 'L'amante' al Teatro Brancati

«Viola Graziosi e Graziano Piazza, coppia di attori e coppia nella vita reale, entrano in una scena vuota e cominciano a provare L’amante di Harold Pinter». Da questo incipit prende avvio lo spettacolo L’amante di Harold Pinter (traduzione Alessandra Serra), nell’inedita e originale proposta della regista Veronica Cruciani che debutta, in prima nazionale, mercoledì 8 marzo (ore 17.30) al Teatro Brancati di Catania. Prodotta dal Teatro della Città -Centro di Produzione Teatrale, la pièce vede in scena Viola Graziosi e Graziano Piazza nei panni della coppia di attori e di coniugi che mette in scena, appunto, il capolavoro del premio Nobel britannico.

Lo spettacolo, con la drammaturgia sonora di John Cascone, le scene e costumi degli stessi Cruciani e Cascone e il disegno di luci Andrea Chiavaro, sarà in scena al Brancati di Catania fino a domenica 12 marzo, per poi andare in tournèe nazionale a partire da Siracusa. Spettacolo in abbonamento. Biglietto: 20 intero. Mercoledì 8 marzo ore 17.30. Giovedì 9 marzo ore 21. Venerdì 10 marzo ore 21. Sabato 11 marzo ore 17.30 - 21. Domenica 12 marzo ore 17.30.