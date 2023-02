Spettacolo 'Anfitrione' al teatro l'Istrione

Come quarto appuntamento della stagione teatrale 2022/2023 “Aria Nuova”, il Teatro L’Istrione, in via Federico De Roberto 11, a Catania, diretto da Valerio Santi, mette in scena venerdì 17 febbraio 2023, alle ore 21.00, con repliche sabato 18 e domenica 19 (ore 18.00), la pièce “Anfitrione” di Plauto, nell’adattamento di Camillo Sanguedolce e con la regia di Filippo Brazzaventre.

In scena Filippo Brazzaventre, Luca Iacono, Marina Puglisi, Camillo Sanguedolce, Valerio Danti e Salvo Scuderi, luci e fonica Dario Lanza, scenografia Valerio Santi, produzione Teatro L’Istrione.

Per info e prenotazioni: 338.4926145 - botteghinolistrione@gmail.com.