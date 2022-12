Spettacolo 'Aquiloni'

Un appuntamento teatrale, quello che vivremo nel Salone diventato cuore aggregativo del Polo di San Cristoforo, che rafforza l’impegno che Spazio 47 realizza insieme a Fondazione Èbbene e Fondazione Stella Polare per continuare a rendere la cultura accessibile, avvicinando sempre di più le persone al teatro, inteso come laboratorio formativo e di crescita.

Aquiloni – La storia di Salvo e Maddy, vincitore al Premio Nazionale Teatro Città di Leonforte 2017 di 4 prestigiosi riconoscimenti - miglior spettacolo, miglior regia, miglior attrice protagonista, miglior attore protagonista - andrà in scena domenica 11 dicembre, alle 18, nel salone del Polo Educativo gestito da Spazio 47, Fondazione Èbbene e Fondazione Stella Polare in via Villascabrosa 128 A.

Prodotto dall’Associazione culturale mezzAria di Catania, vincitrice del bando “Palcoscenico Catania - La bellezza senza confini” indetto dal Comune di Catania, Aquiloni è uno spettacolo per metà in siciliano e per metà in italiano che racconta l’incontro surreale e inaspettato tra un uomo e una donna, ognuno con la sua miseria, ognuno con la sua forza.

Il ticket di ingresso è 10 euro, un contributo che ci permette di rendere fruibile e gratuita l’arte per gli abitanti del quartiere di San Cristoforo, intensificando un movimento culturale e partecipato tra cittadini provenienti da quartieri diversi della città. Link per acquistare il biglietto: https://associazione-culturale-mezzaria.sumupstore.com/prodotto/aquiloni-polo-educativo-spazio-47-11-dicembre-2022. Info e prenotazioni: 347 4755553.